Confirmado por NOAA: Será una temporada de huracanes muy activa

Cuando falta poco para el inicio oficial de la temporada de huracanes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte sobre una próxima temporada de huracanes muy activa.

El Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) considera que la mayoría de los factores que se estimaron en la preparación del pronóstico estacional apuntan a una temporada de muchas tormentas y con varios huracanes intensos.

El Centro de Predicción Climática de NOAA predice un 60 % de posibilidades de que la temporada de huracanes en el Atlántico 2020 sea superior a lo normal. Hay una probabilidad del 30 % de una temporada casi normal y solo una probabilidad del 10 % de una temporada por debajo de lo normal.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

El Centro de Predicción Climática de NOAA pronostica un rango probable de 13 a 19 tormentas con nombre (vientos de 39 mph o más), de los cuales:

NOAA proporciona estos rangos con un 70% de confianza.

