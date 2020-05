El encierro no le quita la inspiración a Virlán García

El cantautor sinaloense acaba de estrenar 'Amor artificial', un tema que ya lleva más de millón y medio de vistas en YouTube

Virlán García apareció en la videollamada con el cabello corto, sin gel y sin peinar, un look muy diferente al que luce en sus videos y en fotos promocionales. La culpa la tiene la crisis que desató el coronavirus, que ha impedido que abran sus puertas las estéticas y los salones de belleza.

Felizmente, García encontró la solución. Compró una máquina y él mismo se rapó.

“Ya no lo aguantaba [el cabello], ya lo tenía muy largo”, dijo el cantante de 22 años, que estrenó recientemente “Amor artificial”, un tema estilo sierreño que se caracteriza por interpretarse principalmente con dos guitarras y tuba, y en ocasiones con acordeón. Es típico de Sinaloa, de donde es originario el cantautor.

La canción, que él mismo escribió, lleva más de millón y medio de vistas en YouTube, algo que tiene bastante contento al intérprete porque “a pesar de la situación no he dejado de trabajar, de hacer música”.

Precisamente para estos días de encierro, en su casa de San Diego, en California, se compró un equipo que le permite hacer maquetas para sus canciones, y es que además de escribir para él lo hace para otros intérpretes, como Gerardo Ortiz y Régulo Caro, quienes han grabado sus temas.

Y cómo no hacerlo si actualmente García es uno de los autores más exitosos de su género. Como ejemplo su canción “En dónde está tu amor”, que a la fecha tiene más de 300 millones de vistas en YouTube y ya sobrepasa los 150 millones de streams en las plataformas digitales.

“Escribo porque siento que si cantando me desahogo, me desahogo más escribiendo”, dijo. “Hay muchas cosas que no puedo expresar con palabras, y lo hago cantando”.

El primer hit de García fue “Y cambió mi suerte”, una canción que subió a sus redes sociales y que se hizo viral. De ahí en adelante su carrera no ha ido más que hacia arriba.

“Siento que cuando grabé ese tema no tenía idea de la magnitud de lo lejos que llegaría”, dijo el cantante, cuyo nombre –Virlán– fue creado por sus padres, Vir por Virginia, su madre, y lán por Alan, su padre. “La gente lo hizo su favorito”.

Por ahora García está dedicado a sus dos hijas, una de tres años y una de dos meses. Espera retomar la gira Rancheando en la ciudad, que estaba realizando antes de la contingencia con El Fantasma, por varias ciudades de México y Estados Unidos.

“A mí me gusta verle el lado positivo a todo”, dijo. “Me tocó la dicha de estar en casa con mis criaturas; si no hubiera sido por esta crisis me hubiera perdido muchos momentos valiosos”.