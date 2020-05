El FBI confirmó el ataque en una base aeronaval de Texas como un acto de terrorismo

CORPUS CHRISTI – Una base aeronaval de Texas fue escena el jueves de un tiroteo que el FBI confirmó como un acto de terrorismo, pero no se revelaron detalles adicionales.

Las autoridades informaron que el sospechoso murió tras ser baleado. Un miembro de la fuerza de seguridad resultó herido, pero no de gravedad.

A shooting this morning at Naval Air Station-Corpus Christi wounded one sailor and left the gunman dead. https://t.co/0KLcx1mWAy

