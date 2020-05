Exnovio de la mamá de Neymar es acusado de golpear a mujer con quien tenía una relación

“El siempre me maltrataba, pero yo lo amaba demasiado. Un día salimos y él se quedó enojado porque le di mi bolso a un amigo para que lo guardara”, dijo Cumplido al periódico brasileño Extra.

“Tiago estaba furioso y comenzó a agredirme físicamente, me golpeó, tiró de mi pelo y rasgó mi vestido. Fui a la policía y él me golpeó frente a la puerta de la comisaría, me tiró al suelo y me pateó la cabeza y las piernas”.