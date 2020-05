Les darán anillos virtuales: La polémica ceremonia de festejo por la Serie Mundial 2019 de los Nationals

La directiva de los Nationals de Washington, actual equipo ganador de la Serie Mundial en las Ligas Mayores, anunció que el próximo domingo el equipo tendrá una ceremonia especial con motivo de la celebración del título con los aficionados en la que se presentarán los tradicionales anillos de campeonato.

El programa se grabará el sábado vía remota en un acto que será televisado para los aficionados, quienes no podrán asistir al parque de pelota quizá por lo que reste del año y no tendrán la oportunidad de desahogar su júbilo de forma presencial, pero sí a la distancia.

Sin embargo, la ceremonia no solo será virtual, los anillos también.

The Nationals will host the first-ever virtual ring ceremony on Sunday. But many in the organization, including some players, won’t have their rings.

What’s the rush? Inside a confusing ceremony: https://t.co/fqKL97HHUQ

— Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) May 21, 2020