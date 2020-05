Se robó una avioneta en el aeropuerto de Chino, California y se estrelló tratando de aterrizar en Fullerton

Oficiales de la Policía detuvieron en Fullerton a Christian Estoque, residente de Covina, California por haberse robado una aeronave del aeropuerto de Chino.

El hombre de 32 años no tenía licencia de piloto. La aeronave era una avioneta Cessna 172 la cual estrelló contra una cerca cuando intentó aterrizar en el aeropuerto de Fullerton y se salió de la pista.

BREAKING: "Pilot" just arrested after landing at Fullerton Municipal Airport & crashing into fence earlier today. Police say plane was stolen from Chino Airport & 32 yr old West Covina man arrested is not licensed pilot. @KTLA #planes pic.twitter.com/IKNlzb5Uw2

— Chip Yost (@ChipYost) May 21, 2020