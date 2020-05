Trump ordena bajar las banderas a media asta para honrar a las víctimas del coronavirus

El presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter que ordenó un homenaje oficial a las víctimas del coronavirus en Estados Unidos, la pandemia que el jueves 21 de mayo alas 3:32 p.m. ya suma 1,575,064 casos confirmados y 94,591 muertes por COVID-19 en el país, según la Universidad John Hopkins.

“Estaré bajando las banderas en todos los Edificios Federales y Monumentos Nacionales a la mitad del asta en los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido con el CoronaVirus”, tuiteó el presidente hoy en el camino de regreso a la Casa Blanca desde Michigan.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020