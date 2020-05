Aparece muerto un enfermero de 32 años que había ayudado a pacientes de coronavirus en Florida

Un enfermero de Florida que luchó contra el trauma y el aislamiento en la primera línea de la pandemia del coronavirus fue encontrado muerto en su automóvil en el estacionamiento de un hotel.

William Coddington, de 32 años, trabajaba en el Centro Médico JFK en West Palm Beach antes de su muerte el 25 de abril.

Becoming a nurse in 2018 was a dream come true for William Coddington. But in March, as fatally ill COVID-19 patients began showing up in his intensive care unit, the emotional strain was taking a toll on the 32-year-old https://t.co/ykSd35efmF pic.twitter.com/YvB4JWfeqJ

Sus padres confirmaron que luchó contra el abuso de sustancias antes de convertirse en enfermero y ofrecerse como voluntario para trabajar con pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos respiratorios.

Te puede interesar: Un hombre latino, padre de una niña, se recupera del coronavirus gracias a una donación de plasma en Miami

La causa oficial de la muerte está pendiente de una investigación más profunda, pero no se sospecha de juego sucio.

“Se podía ver en sus ojos, esto era extremadamente estresante. Uno de los comentarios que me hizo fue: ‘Papá, me levanto por la noche escuchando alarmas del respirador’”, decía el padre Ron Coddington en una entrevista con el Daily News.

“Sé que fue difícil para él. Tuvo un caso en el que estaba haciendo un FaceTime con una señora cuya familia no podía estar allí. Fue la última vez que habló con su familia”, relataba el padre.

Te puede interesar: Muere una joven policía de Miami, madre de 4 niños, tras contraer el coronavirus

“El estrés era algo de lo que estaba tratando de escapar”, agregó.

A Florida nurse who struggled with trauma on the front lines of the pandemic was found dead in his car.

“One of the comments he made to me was, ‘Dad, I wake up at night hearing the respirator alarms.’” his father told the Daily News.https://t.co/1d0Jba7JbF

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 21, 2020