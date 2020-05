Muere una joven policía de Miami, madre de 4 niños, tras contraer el coronavirus

Los miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward está consternados por los compañeros que se ha llevado este terrible virus. La operadora de comunicaciones de emergencia, Nikima Thompson, murió este lunes por la noche después de contraer el COVID-19.

Thompson, de 41 años, fue el primer caso de COVID-19 reportado en la División de Comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

.@bsosherifftony and the men and women of BSO are immensely saddened by the passing of Communications Operator III Nikima Thompson. Nikima, 41, had been hospitalized and battling COVID-19 for several weeks after testing positive on April 2. #wewillneverforget #alwaysTeamBSO pic.twitter.com/is6w1g1iKb

— Broward Sheriff (@browardsheriff) May 5, 2020