Cómo identificar si un niño está siendo maltratado en su propia casa

Es preciso mantener la vigilancia de cerca para detectar signos de que algo anda mal con tu pequeño

Hay señales en la conducta de un niño que podrían representar un daño psicológico muy significativo, por tanto si tu intención es ayudarlo pronto debes comenzar por averiguar lo que ocurre en su entorno… empezando por tu propia casa.

Es posible que un niño que tiene padres que trabajan, pase mucho tiempo lejos de ellos pues está bajo los cuidados de una niñera, un familiar, un amigo de confianza o de una guardería. Y aunque muchos padres pasen por alto los signos de abuso por temor de enfrentar lo que está sucediendo, otros van al fondo de todo hasta descubrirse que la mayoría de los abusadores son parte de la familia. Porque conocen a sus hijos y frente a sus dudas, prefieren seguir su instinto.

Si su hijo tiene edad suficiente para comunicarse, expertos sugieren hacerle preguntas como ¿Pasó hoy algo que no te gustó?, o ¿Alguna vez te asustaste en la guardería?, esto con la intención de saber qué le hizo sentir incómodo y revele qué es lo que le hace sentir mal.

En el caso de que el pequeño no pueda expresar lo que está pasado, por ser muy joven o no es muy comunicativo, es preciso mantener la vigilancia de cerca para detectar signos de que no todo está bien. Algunos padres descubren signos de abuso, como hemorragias internas y lesiones, solo cuando llevan a su hijo al médico porque no deja de llorar o se muestra excesivamente quisquilloso.

Cada año se hacen aproximadamente 3 millones de informes de abuso infantil a nivel nacional, y la población de mayor riesgo son los niños menores de 5 años.

Es importante tener en cuenta algunas señales que indican que un niño ha sido maltratado físicamente:

1.Llora y pelea cuando es hora de ir a la guardería o quedarse con su niñera o cuidador. Si bien esto suele ser una reacción normal a la separación, tiene que poner atención a sus instintos.

2.Muestra otros cambios repentinos en el comportamiento o el rendimiento en la guardería o la escuela.

3.Vuelve a casa con moretones inexplicables, abrasiones, quemaduras, huesos rotos, ojos morados, cortes, marcas de mordiscos u otras lesiones. Las lesiones repetidas de cualquier tipo son una señal de advertencia. Cualquier fractura de costilla, fractura de huesos largos o hematomas en un bebé que aún no está caminando o que no tiene mucha movilidad debería generar preocupación por el abuso.

4.Si su hijo todavía es un bebé, conozca los signos del síndrome del bebé sacudido (SBS), que los médicos llaman traumatismo craneal abusivo. Este generalmente ocurre cuando los bebés son sacudidos por la ira. En casos extremos, el abuso implica golpear la cabeza de un niño contra un objeto duro, como la pared o el piso. Si sospecha que su hijo sufre de SBS, llame al 911 de inmediato.

Si sospecha que el niño ha sido abusado sexualmente puede tener los siguientes síntomas:

1.Tiene dolor, picazón, sangrado o hematomas en o alrededor del área genital.

2.Tiene dificultad para caminar o sentarse, posiblemente debido a un dolor genital o anal.

3.Demuestra conocimiento sexual, curiosidad o comportamiento más allá de su edad.

4.Se muestra reservado o quiere estar solo la mayor parte del tiempo.