Huellas de las manos de Kobe Bryant son subastadas en seis veces su valor

Una serie de objetos y memorabilia de Kobe Bryant fueron subastados por alrededor de $200,000, alcanzando ocho veces más de lo estimado, anunció la casa de subastas Julien.

El recuerdo más valioso fueron las huellas de las manos de la leyenda de la NBA inmortalizadas en la explanada del Teatro Chino en Los Ángeles en 2011.

Las huellas de Kobe Bryant, el primer atleta en tener un espacio en ese lugar con grandes estrellas de Hollywood, valían entre $4,000 y $ 6,000 inicialmente, pero al final se vendieron por $75,000.

SOLD for $75,000! A pair of original Kobe Bryant handprints in cement from Grauman’s Chinese Theater in Hollywood. Kobe immortalized his handprints on February 19, 2011.

Otros objeto que destacó en la subasta fue un uniforme completo de los Lakers utilizado por Bryant durante las finales de la temporada 1999-2000.

El uniforme estaba valorado en alrededor de $10,000 y tuvo un precio final de $43,750.

SOLD for $43,750! A Nike brand Kobe Bryant Los Angeles Lakers home full uniform, game worn during the 1999-2000 NBA finals the Lakers’ first of three consecutive NBA championships.

Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live! pic.twitter.com/4D6FpaJbZj

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020