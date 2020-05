Propuesta “indecorosa”: Sitio para adultos ofrece $15 millones de dólares para que el estadio de los Saints lleve su nombre

Ahora que está de moda que los estadios lleven como parte de su nombre el de su patrocinador o alguna marca, Stripchat, un sitio web para adultos lanzó un comunicado en el que levantan la mano para sustituir a Mercedes Benz como el patrocinador que da el nombre al estadio de los New Orleans Saints a cambio de $15 millones de dólares.

UPDATE: A $15 million bid has been placed by an adult webcam website by the name of Stripchat to have the naming rights of the #Saints Superdome. #NFL pic.twitter.com/ZWQD3nN6uf

La información fue difundida por el sitio Yahoo! Sports, que tuvo acceso a la carta enviada por el sitio de cámaras web para adultos, donde se realiza la oferta que llegó justo después de que Mercedes Benz anunciara que no renovaría su contrato para mantener su nombre en el estadio, el cual vence en julio del 2021.

La compañía de entretenimiento para mayores de edad busca nombrar el lugar “Stripchat Superdome” y convertirlo en el “hogar del futuro campeón del Super Bowl“, los Saints, dijo el director de comunicaciones Max Bennett en la carta citada por Yahoo!

“En nuestra opinión, Nueva Orleans es la capital de la fiesta en Estados Unidos. Siempre ha sido sinónimo de vida nocturna y entretenimiento. Cobra vida por la noche, con gente deambulando por el paseo de color neón en una de las zonas de vida nocturna más famosas del mundo: Bourbon Street ”, explica el directivo en el documento.

“Me gustaría pensar que aquí en Stripchat encarnamos algo del carácter y el estilo de Nueva Orleans. Como uno de los principales sitios de cámaras web para adultos del mundo, con un promedio de más de 60 millones de visitantes por mes, sabemos una o dos cosas sobre pasar un buen rato. Hemos estado buscando penetrar en el mundo del deporte y creemos que esta es una oportunidad maravillosa para hacerlo al anunciar una oferta de hasta $15 millones por los derechos de nombre del Superdome”, finalizó.

This came through our newsroom today — An adult webcam site said it was going to put in a bid for the Superdome naming rights.

"We’d like to name it the 'Stripchat Superdome' and for it to the home to the future Super Bowl champion New Orleans Saints." pic.twitter.com/4b06CIFIM6

