Secuestran a un niño de 9 años, y con autismo, en el estacionamiento de un Home Depot en Miami

El Departamento de Policía de Florida emitió una Alerta Amber por la desaparición de Alejandro Ripley, de 9 años, a quién se le vio por última vez con una camiseta del Capitán América, pantalones cortos negros y Crocs negros.

Dos hombres en un sedán azul claro secuestraron a Alejandro alrededor de las 9pm el jueves en un Home Depot situado en la 15750 SW 88th St., en el área de The Hammocks del condado de Miami-Dade, según dio a conocer la policía.

🚨 We need your help in locating Alejandro Ripley, a 9-year-old autistic/non-verbal boy that was abducted near the area of SW 158 Avenue and 88 Street. Anyone with information on his whereabouts is requested to IMMEDIATELY call 9-1-1 or @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/8wFCBL5AcG

Alejandro había sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista y tiene una cicatriz en la pierna izquierda, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades.

Urgent! Please share!

A Florida AMBER Alert has been issued for 9-year-old Alejandro Ripley last seen in Miami. The child was abducted by two males. If located, DO NOT APPROACH. If you have any information please contact the Miami-Dade Police Department at 305-476-5423 or 911. pic.twitter.com/wclDe96qgz

