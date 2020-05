Trompitos, fuegos artificiales y altas velocidades fue lo que se vivió ayer en la autopista 5 en un toma ilegal de carreras callejeras

El poco tráfico que hay actualmente en las calles de Los Ángeles ha permitido que los amantes de la velocidad y de los autos violen con más frecuencia las leyes del estado.

A pesar de le ilegalidad de las tomas de las vías para hacer trompitos o carreras callejeras, los aficionados a esta práctica la realizan sin preocuparse por la Policía.

La noche de ayer jueves, el usuario de Twitter @radiorobnewton compartió este vídeo en sus redes sociales cerca de las 10.00 p.m. mientras estaba en la Autopista 5 a la altura de Norwalk.

I'm literally trying to get to work right now at .@kfiam640 and this is in my way on the 5 in Norwalk. #streetracing pic.twitter.com/enXmRON0gY

— Rob Newton (@RadioRobNewton) May 22, 2020