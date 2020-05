Una solución al estilo Disney: la NBA está cada vez más cerca de volver y podría jugarse solo en Orlando

La NBA está dando pasos meticulosos hacia un regreso a la temporada a medida que el país también comienza a reabrir lentamente en medio de la pandemia del coronavirus.

Algunas instalaciones deportivas de los equipos se han reabierto para que puedan trabajar los jugadores de forma individual y con carácter voluntario, sin entrenadores (los trabajos oficiales aún no están permitidos) a medida que la liga comienza los preparativos para la reanudación en una o más ubicaciones centralizadas.

Muchos detalles aún no se han determinado, como cuántos equipos volverán realmente para terminar la temporada, cuántos más partidos de temporada regular se disputarán y cómo se alojarán los jugadores.

La liga espera tener un campamento de entrenamiento de un mes en las instalaciones de entrenamientos de cada equipo, seguido de la reanudación de la temporada, probablemente en Disney World de Orlando, dado que la cadena ESPN/Disney es un importante patrocinador de la NBA.

