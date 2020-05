Universal Parks anuncia reapertura por fases a partir del 5 de junio

Universal Parks & Resorts anunció este viernes sus planes para comenzar la apertura, por fases, de Universal Orlando Resort a partir del 5 de junio.

La reapertura será con una amplia gama de procedimientos nuevos y con mejores prácticas de salud, seguridad, e higiene basados en normas oficiales de salud para evitar contagios de COVID-19.

En esta nueva etapa, Universal contará con el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el alcalde del Condado de Orange, Jerry Demings, quien recomendó al gobernador aprobar los planes de la empresa el viernes.

Universal Orlando, cerrado desde el 16 de marzo, reabrirá por fases, mientras monitorea las condiciones de salud locales y trabaja con autoridades sanitarias.

Universal CityWalk Orlando comenzó su reapertura el 14 de mayo con nuevos procedimientos de salud, seguridad e higiene, experiencia que pondrá en práctica cuando abra sus parques temáticos.

La reapertura incluirá Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure, y Universal’s Volcano Bay.

Las visitas del público durante este periodo serán manejadas y controladas cuidadosamente, por lo cuall Universal programará entrenamiento para sus miembros del equipo sobre sus nuevos procedimientos.

Se realizará una apertura previa para miembros de equipo el 1 de junio y el 2 de junio para practicar y refinar los nuevos procedimientos.

Posteriormente, un número limitado de visitantes serán invitados el 3 de junio y el 4 de junio. Y la apertura para el público será el 5 de junio, en donde Universal continuará controlando el número de visitas diaria.

“Queremos invitar a los visitantes de vuelta a nuestros parques temáticos de manera cautelosa y considerada,” dijo Tom Williams, presidente y director ejecutivo de Universal Parks & Resorts. “Hemos puesto en marcha nuevos protocolos de salud y seguridad para nuestros miembros del equipo y visitantes. Hemos trabajado arduamente para asegurarnos que nuestros visitantes puedan disfrutar de su tiempo con sus familias y amistades. Para hacer esto de la manera correcta necesitamos la ayuda de todos”.

