VIDEO: “No saben quién es mi novio”: pareja de Aaron Judge trató de evitar que la detuvieran por conducir ebria

Samantha Bracksieck, pareja sentimental del pelotero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quiso utilizar su vínculo afectivo con el jardinero estelar de los ‘Bombarderos del Bronx’ para salir de un problema con la policía al ser detenida por conducir en estado de ebriedad, según reportó el portal TMZ.

Los hechos se dieron el pasado 25 de febrero en la ciudad de Scottsdale, Arizona, luego de que la policía le pidiera a Bracksieck que se orillara debido a que conducía su vehículo con los faros apagados.

"My boyfriend is not in a spot where I should be, like, having this happen." https://t.co/hLPXCMZlp6

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 22, 2020