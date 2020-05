VIDEO: “No sé cómo pudo llegar el virus a mi casa”, dice Jonathan Orozco, quien tiene COVID-19

El portero del Club Santos reconoció que organizó una “reunión de tres personas” por su cumpleaños

El portero del Club Santos, Jonathan Orozco, resultó ser uno de los ocho jugadores que dieron positivo a COVID-19 en la primera tanda de pruebas aplicadas por el equipo como parte de los protocolos para conocer el estado de salud del plantel lagunero en un intento para regresar a la actividad tan pronto como las condiciones de contagios en el país lo permitan.

“Se me informó que había dado positivo, como pueden ver estoy bien, me encuentro bien de salud, al igual que mi familia”, aseguró Orozco, quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram.

El anuncio del cancerbero lagunero levantó la polémica luego de darse a conocer las fotos que evidencian una fiesta en casa del guardameta del conjunto santista acompañado de unos músicos en plena cuarentena.

“Es mentira que hubo una fiesta como tal, sí tuve una reunión, la gente sabe que me gusta cantar e invité a dos personas”, argumentó; sin embargo, el Periódico Reforma publicó que José Socorro, acordeonista del grupo ‘La Zona X’ que acudió a la casa de Orozco con motivo de su cumpleaños, podría también estar contagiado con COVID-19 al presentar los síntomas de la enfermedad. “Fue algo que llegó a mi casa, que me contagió y espero pronto salir de esto”, agregó.

Uno de los músicos invitados a la casa de Jonathan Orozco fue puesto en cuarentena, junto a sus compañeros, pues es sospechoso de Covid-19 tras la confirmación de coronavirus del portero. https://t.co/J1vi6CWs68 — CANCHA (@reformacancha) May 22, 2020

“Me siento muy apenado, pido una disculpa pública, no es el ejemplo que yo debería de dar, no me quiero justificar, pero estábamos a punto de explotar por muchas circunstancias”, explicó Orozco, quien dijo que ninguno de sus compañeros que también fueron notificados como positivos, habrían estado en contacto con él.