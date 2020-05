Así reaccionó Cardi B a una fotografía en donde enseñaba su parte más íntima

View this post on Instagram

CON LA PUSSY AL AIRE 😮🤭 @bardihood no es de dejar “cosas” a la imaginación, las “cosas” se muestran y ya. • #celebridades #boty #tacones #chisme #chismetime#escandalo #tramoya#farandula#espectaculo #brollo#farandulavenezolana #noticia#ultimahora #rap #prensarosa#famosos #news #news #cardib#celebridades #pelea #puños#tacones #chisme #chismetime#escandalo #tramoya #farandula#espectaculo #brollo #noticia #rap