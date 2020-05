El famoso casino Morongo en California reabrió sus puertas; largas filas de personas esperaban afuera

Mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaba que algunos casinos decidieran reiniciar actividades antes de lo sugerido, uno de los casinos más grandes del estado ni siquiera pudo esperar a la hora que había anunciado para volver a abrir sus puertas.

Morongo Casino, localizado sobre la autopista interestatal 10 en Cabazon, condado de Riverside, reabrió el viernes algunas horas antes de lo previsto debido a las largas filas de personas que se encontraban afuera de sus instalaciones. El casino había estado cerrado por nueve semanas debido a la pandemia de COVID-19.

Casino Morongo is back up and open for business. Gamblers are social distancing in line, and their temp is being taken before entry. Live reports tonight 5/6 p.m. ⁦ @KESQ ⁩ pic.twitter.com/HLhq8wCD6c

El ingreso de visitantes al casino fue limitado para mantener el distanciamiento entre las personas y en la puerta de entrada se les tomó la temperatura. Todos debían de portar mascarilla protectora, no obstante que en el condado de Riverside las mascarillas ya no son obligatorias.

Adentro, el casino presentó cambios: más espacio, marcas para indicar la distancia entre los jugadores y ventanas acrílicas para separar a los clientes en las máquinas tragamonedas (slots) y en las mesas de juego, como se puede apreciar en este video de Telemundo 52.

Nine weeks after it was shuttered due to the coronavirus pandemic, the Morongo Casino reopened today, drawing in guests who were were eager to enjoy the casino again. https://t.co/d44M4Ee400

