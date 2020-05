En la noche de reapertura de los bares en Texas cuatro hombres fueron baleados en Houston; uno murió de sus heridas

HOUSTON – Cuatro personas fueron baleadas el sábado por la madrugada en el área de Midtown, una de las víctimas murió en el hospital, según reportaron las autoridades.

Presuntamente un altercado que comenzó en el interior de un bar fue el motivo del tiroteo que se desató en la intersección de Anita y Travis cerca del Parque Midtown.

Investigadores dijeron que un oficial que patrullaba la zona escuchó varios balazos a eso de las 2 a.m el sábado.

El oficial se dirigió al lugar donde se escucharon los balazos y al llegar observó un vehículo alejándose del área a una alta velocidad.

