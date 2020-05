Texas: Le metieron alrededor de 20 balazos en la entrada de un motel

HOUSTON – Un hombre fue encontrado baleado de muerte en el suroeste de la ciudad y según investigadores el ataque fue muy violento.

El incidente ocurrió a eso de las 3:00 a.m. el sábado en la entrada del Motel Fondren Inn ubicado en la cuadra 13200 de la calle Fondren.

South Gessner officers are at a homicide scene 11900 S Sam Houston W. Adult male deceased at the scene. 202 pic.twitter.com/UPfLE1rwgZ

— Houston Police (@houstonpolice) May 23, 2020