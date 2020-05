¿Por qué a veces nos sentimos tristes?

Muchos factores pueden desencadenar una sensación de tristeza, es por eso que debemos estar atentos a las señales

Sentirse triste es una situación común para todas las personas, por lo que es un sentimiento con el que todos pueden relacionarse. Sin embargo, no siempre es posible identificar la causa real de esa tristeza.

En un artículo del portal Psicología y Mente, Arturo Torres, psicólogo y sociólogo, nos habla sobre la importancia de conocer la causa de nuestra tristeza.

Indagar e identificar la tristeza

La tristeza tiene muchas facetas y características, pero una de las más peligrosas es su capacidad de paralizarnos al hacernos cuestionar nuestro pasado, presente, y futuro, lo que hace que nuestra motivación diaria se desvanezca.

Todo lo anterior puede ocurrir cuando aceptamos la tristeza justo como se manifiesta y no ahondamos en su raíz. Si no nos preguntamos por qué estamos tristes de manera honesta, no podremos observar las distintas vías de resolución con las que podemos salir de este sentimiento.

Torres afirma que es importante que escuchemos nuestras emociones, cosa que podemos hacer a través un ejercicio de introspección en que nos preguntemos sobre las características de nuestra tristeza a modo de identificar las posibles causas y agravantes de ella.

Diferenciar la tristeza de la depresión

Torres afirma que el concepto de depresión puede ser erróneamente confundido con el de tristeza. Aunque en la depresión hay una tristeza profunda, la emoción trasciende más allá y presenta otros síntomas.

Todo empieza por identificar a la depresión como un trastorno mental donde, aparte de tristeza, el paciente desarrolla una profunda desmotivación para la realización de actividades, incluso si son actividades que el paciente puede y solía disfrutar.

La anhedonia es un signo frecuente de esta enfermedad. La anhedonia es la incapacidad de experimentar placer, una situación familiar para el paciente de depresión y de la cual difícilmente puede salir sin ayuda externa.

Al identificar la razón de nuestra tristeza se hace más sencillo diferenciarla de la depresión, que es una afección que puede incidir más en nuestra salud en general. Saber porqué nos sentimos tristes es bastante útil y necesario para retomar nuestro ánimo habitual.