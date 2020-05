¿Quién es Sharon Fonseca, la futura madre del hijo de Gianluca Viacchi?

View this post on Instagram

Sweatpants almost all the time and I’m not mad about it 😂 just the thought of wearing tight clothes makes me uncomfortable… Incredible 😅 (wearing heels only for the picture, truth is I live in my slippers) 🤷🏽‍♀️💓 ———— Utilizó sweatpants casi todos los días 😂 el hecho de solo pensar utilizar una prenda un poquito “apretada” me pone ya incómoda… increíble 😅 ( y los tacones solo para tomar la foto, la realidad es que vivo en mis pantuflas 🤷🏽‍♀️)