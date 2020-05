The New York Times honra a las víctimas mortales de coronavirus con una poderosa portada

El desafío de honrar y de tener en cuenta las vidas perdidas a causa de la pandemia de coronavirus alcanzó una dimensión que ya conmueve y es tendencia en redes sociales, cuando el diario The New York Times mostró su portada de la edición del domingo 24 de mayo, que incluye 1,000 nombres y obituarios de personas que han muerto por COVID-19 en Estados Unidos, indicando que esta lista representa solamente el 1%.

