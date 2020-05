10 consejos de alimentación que te ayudarán a tener un vientre plano

Para perder peso no tienes que pasar hambre ni dejar de consentirte

Luego de un confinamiento en el que has disfrutado de preparar y disfrutar cuanta receta se te ha presentado, desde el café dalgona y el pan de plátano –si es que te gusta cocinar- o simplemente te dejaste ir con cuanta comida reconfortante te encontraste en el supermercado y que ocupo buena parte de tu refrigerador y despensa, probablemente hoy tengas la inquietud de eliminar de tu cuerpo el peso ganado y dejar ir la grasa.

Agua al despertar

El agua ayuda a la eliminación de desechos, lubrica las articulaciones, mantiene la piel sana y es necesaria para una digestión adecuada.

Beber agua 30 minutos antes de una comida actúa como un supresor natural del apetito y puede ayudarte a comer menos calorías. Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics encontró que las personas comían un 13 por ciento menos de calorías que las que no.

Agrega más verduras a tu plato

Las verduras deben conformar la mitad de tu plato en cada comida. Además de cargarte de vitaminas, minerales y antioxidantes, te aportan fibra.

Elige verduras y frutas sin almidón, que tienen más fibra y menos carbohidratos, como judías verdes, verduras de hoja verde. Investigaciones señalan que los alimentos sin almidón ayudan a reducir el hambre.

Consume proteína

Los alimentos proteicos saludables son buenas opciones no solo para la prevención de enfermedades, también te ayudan a controlar tu peso. La proteína es un macronutriente esencial y satisface tu hambre rápidamente. La fuente de la proteína es importante, el pescado, el pollo sin piel, maní, las nueces, yogur, queso bajo en grasa, están asociados a un menor aumento de peso.

No te olvides de las legumbres y guisantes

Las legumbres lo tienen casi todo, son deliciosas, económicas, cargadas de proteínas, minerales, vitaminas y fibra. Cero colesterol, sin gluten, bajo contenido en grasa y bajo índice glucémico.

Comer alrededor de una porción diaria de frijoles, garbanzos, lentejas o guisantes puede aumentar la plenitud, lo que puede conducir a la pérdida de peso.

Evita el alcohol

Si consumes alcohol necesitas incluirlo en su conteo calórico diario de manera que no lo excedas. Una porción de alcohol en promedio como una cerveza regular de 12 onzas contiene 150 calorías, mientras que 1.5 onzas de tequila aportan 100 calorías.

Las bebidas mezcladas contienen muchas más calorías, incrementando el riesgo de aumento de peso con el tiempo.

Sustituye bocadillos

Helado, chips, galletas, refresco y alimentos con exceso de sodio, azúcar y grasas saturadas pueden boicotear tu plan de pérdida de peso. La idea es remplazar la chatarra por alimentos que te dejen un sabor y textura similar o mejor a la que tu paladar anhela, puede ser cremoso, crocante, crujiente, blando, frío, dulce o salado.

Aquí algunas opciones: Supera la ansiedad con estos 10 alimentos sustitutos

Reduce tu estrés

El estrés es una respuesta física, emocional o mental ante una situación física, psicológica o social. Lo que sucede ante una pandemia puede generar en algunas personas estrés, lo que motiva al aumento de ingesta de alimentos, sobre todo carbohidratos.

Intenta cambiar tu estado mental algunas opciones son un poco de ejercicio, yoga, meditación, recurre al humor, una ducha caliente y un masaje.

Alimentos no saludables, fuera de tu vista

Coloca alimentos y bebidas saludables donde se vean fácilmente y mantén los alimentos y bebidas con muchas calorías fuera de la vista, o mejor ni comprarlos.

Duerme lo suficiente

Si no duermes bien en la noche, puedes causar desequilibrios hormonales que te hacen sentir hambriento cuando realmente no necesitas comer, además, es el tiempo en el que tu cuerpo repara y rejuvenece tejidos. El dormir lo suficiente te ayuda a estar en mejores condiciones físicas.

No te olvides de un buen desayuno

No te olvides de un buen desayuno, saltarte la primer comida podría ocasionarte un déficit de energía. El desayuno adecuado favorece desde el estado de ánimo, hasta la memoria y además el combustible para mantenerte activo, prepararlo en casa evita que termines consumiendo alimentos procesados que significan carbohidratos refinados y grasas saturadas, con alto contenido en sodio y azúcar.

Aquí algunas recomendaciones: Propuestas de desayuno avaladas por expertos