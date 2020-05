¡Cómprate uno! Estados en donde es ilegal que no uses un cubrebocas

Este producto podría evitar que el virus se propague

Hay estados en donde te recomiendan llevar cubrebocas, pero realmente no tendrías ningún problema legal si no quisieras hacer esto. Por otro lado, también hay estados en donde, si decides no ponerte la mascarilla, estarías violando la ley.

De acuerdo con BGR, estos estados serían:

–Connecticut

–Hawái

–Delaware

–Nueva York

–Massachusetts

–Illinois

–Rhode Island

Nueva York fue uno de los primeros estados que exigió a las personas que usaran cubrebocas en público cuando no es posible mantener el distanciamiento social.

Mientras tanto, en Massachusetts, el gobernador Charlie Baker emitió una orden el 6 de mayo que obligaba a todos los ciudadanos de su estado a cubrirse la cara –tanto en lugares públicos interiores como exteriores– en las ocasiones en que no se pueda mantener el distanciamiento social.

Cabe recordar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que el coronavirus puede propagarse entre personas cercanas, incluso si esas personas no presentan ningún síntoma.

Por eso, los CDC recomiendan usar cubrebocas de tela en lugares públicos, sobre todo en lugares donde no es posible mantener el distanciamiento social, como las tiendas y farmacias.

