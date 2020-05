La adicción lo dejó en la ruina: el futbolista ex campeón mundial que vendió su medalla para comprar cocaína

La historia de Flavio Donizete podría parecer afortunada pero la verdad es que terminó lejos de serlo y más bien convertida en un infierno de adicciones y malas decisiones.

After beating Liverpool in the Club World Cup final, Flávio Donizete sold his prized possession to embark on a two-day cocaine binge. https://t.co/7UM3jcElVu pic.twitter.com/tZXi8nDx27

— SPORTbible (@sportbible) May 24, 2020