La carrera de uno de los delanteros más letales de los últimos años podría terminar por una lesión

A sus 38 años, Zlatan Ibrahimovic posee gran calidad en las canchas y para la temporada 2019-20 llegó al Milán para demostrar que aún tiene nivel para ser goleador en una de las ligas más importantes de Europa. Sin embargo, una lesión podría frenar el buen momento de Ibra en Italia e incluso llevarlo al retiro.

De acuerdo a informes de Sky Sports italia, Zlatan tiene una posible ruptura en el tendón de Aquiles que se habría ocasionado en el entrenamiento de este lunes, después de cobrar un tiro a puerta.

Infortunio al polpaccio per #Ibrahimovic. Domani si svolgeranno gli esami per stabilire l'entità dell'infortunio#Ibrahimovic sustained a calf injury. Tests will take place tomorrow to understand the extent of his injury pic.twitter.com/7qYpM9F0PV

