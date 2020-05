Las farmacias facilitan y abaratan la entrega de recetas durante la pandemia

Obtener tus recetas sin ir a la farmacia tiene sus raíces no en la actual pandemia de COVID-19, sino en un servicio de conveniencia con décadas de antigüedad ofrecido por las farmacias del vecindario.

De hecho, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, es famoso por haber dicho que entregó recetas de la farmacia de su familia en Brooklyn cuando era niño en la década de 1950.

Hoy en día, la necesidad de distanciamiento social para limitar la propagación del coronavirus es probablemente la razón principal por la que no se desea salir de casa o del coche para recoger los medicamentos u otros artículos de primera necesidad.

Y por suerte, no es necesario: La mayoría de las grandes cadenas de farmacias minoristas y las grandes farmacias ahora ofrecen servicio de entrega, al igual que muchas farmacias independientes y en línea.

La Farmacia de Asti en Pittsburgh comenzó a prestar servicios en la acera tan pronto como COVID-19 surgió en la comunidad, dice el presidente de Asti, Chris Antypas. La tienda también comenzó un servicio de entrega sin contacto en un radio de 45 millas y enviará por correo las recetas si los pacientes viven más lejos. “La seguridad de nuestros pacientes es nuestra prioridad número uno”, dice Antypas.

Incluso antes de COVID-19, más del 70% de las farmacias familiares ofrecían servicio de entrega a domicilio o de pedidos por correo, dice Doug Hoey, presidente de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios. Él cree que la mayoría de las farmacias independientes ahora ofrecen entrega a domicilio debido a la pandemia.

Las farmacias en línea han visto un aumento de nuevos clientes durante la pandemia de coronavirus. Healthwarehouse.com y PillPack dicen que han tenido tal aumento de nuevas recetas, así como de pedidos de medicamentos de venta libre, que su envío se retrasa ahora un día o dos.

Si estás buscando un servicio de entrega a domicilio para tus recetas, considera estos pasos para asegurarte de que te mantengas a salvo.

Utiliza las farmacias de EE.UU. de confianza

Una razón: Los medicamentos ordenados fuera de los Estados Unidos podrían no llegar a tu puerta, dice Hoey. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dice que detiene los medicamentos en la frontera si están adulterados, mal etiquetados o no están aprobados para su uso en los Estados Unidos.

De hecho, en 2019 la FDA inspeccionó más de 41,000 productos e impidió que 38,000 de ellos entraran en los Estados Unidos, según el portavoz de la FDA, Jeremy Kahn. Él dice que la agencia espera un número aún mayor de inspecciones en 2020 y que encontrar y eliminar del mercado los productos no aprobados o falsificados es una de las principales prioridades de la FDA.

Otro problema es que la mayoría de las farmacias que venden exclusivamente por internet son fraudulentas, según la National Association of Boards of Pharmacy, la organización nacional de consejos estatales de farmacia, que regula a los farmacéuticos y la práctica farmacéutica en los 50 estados. La organización señala que el 96% de las 35,000 farmacias en línea que ha identificado entran en conflicto con la legislación de los Estados Unidos.

En lugar de eso, considera que las principales cadenas de minoristas, Costco, CVS, Kroger, Walgreens, Walmart y otras, ofrecen suministros nuevos de recetas en línea y entrega por correo, al igual que la mayoría de las principales compañías de seguros de salud que tienen servicios de prescripción, como Express Scripts y CVS/Caremark. (Lee más acerca de cómo pedir medicamentos en el extranjero).

Aprovecha el envío gratuito

CVS ahora te enviará tus recetas de forma gratuita, dice Michael DeAngelis, portavoz de CVS. La cadena minorista retiró las tarifas de envío a raíz de la pandemia de COVID-19, para animar a los pacientes a usar el servicio. Walgreens también está retirando las tarifas de envío en los pedidos en línea, así como en la entrega de medicamentos, dice la portavoz Alexandra Brown.

Pero prepárate para posibles retrasos y pide con anticipación tus recetas si sabes que se te está acabando el medicamento.

Si tu cobertura de recetas es a través de Express Scripts, también enviarán tus medicamentos de forma gratuita, al igual que Costco, Healthwarehouse.com y PillPack.

Prueba Curbside o Mobile Pickup

Si usas la aplicación de Walmart puedes administrar tus recetas, ordenar nuevos surtidos, pagar y evitar las filas en el mostrador de la farmacia al recogerlas en la sección de entrega móvil, un área especial para los pedidos hechos en línea pero que se recogen en la tienda. (Recuerda: Usa una mascarilla y ¡practica el distanciamiento social si entras en la farmacia!)

Otras farmacias, incluyendo CVS y Walgreens, pueden tener ventanillas de autoservicio que también puedes usar.

Algunas farmacias de Safeway, Sam’s Club, Walmart e independientes pueden incluso llevar los medicamentos (y otros artículos domésticos o comestibles) a tu coche. Llama con anticipación para ver si tu farmacia ofrece este servicio.

Antypas dice que la Farmacia de Asti en Pittsburgh cerró sus puertas al público y ahora lleva todos los medicamentos a la ventanilla de tu coche para ayudar con las medidas de distanciamiento social. Los empleados de la farmacia pueden firmar por ti para que no tengas que tocar el teclado o los bolígrafos. (Antypas dice que incluso puedes vacunarte en el coche.)

No dejes los medicamento afuera

“Eso es especialmente importante cuando tenemos temperaturas más calientes para el verano”, dice Hoey, y añade que la mayoría de los medicamentos deben mantenerse a temperaturas de entre 59° F y 86° F.

Eso es esencial para medicamentos como la insulina, que necesitan refrigeración para mantener la frescura y la potencia, dice Hoey.

Añade artículos sin receta a tu pedido

Eso incluye vitaminas, analgésicos, medicamentos para el resfriado e incluso comida. “¡Tenemos papel higiénico!” dice Antypas de la Farmacia de Asti.

Para productos diferentes al papel higiénico, Walgreens está ahora trabajando en conjunto con Postmates [una empresa de entregas] en todo el país, dice Brown, y puede entregar artículos para el hogar además de productos de venta libre, medicamentos y alimentos.

CVS trabaja con los compradores de Instacart y ha anunciado que puede entregarte un pedido el mismo día que lo solicites.

Pero dados los informes generalizados de retrasos con Instacart y algunos otros servicios de entrega el mismo día, es posible que quieras consultar primero con una farmacia cercana para ver la rapidez con la que surtirá tu pedido, especialmente si lo necesitas de inmediato.

Para la mayoría de los pedidos del mismo día, Antypas dice que la Farmacia de Asti hará la entrega dentro de unas horas y puede entregar inmediatamente si la necesidad es urgente.

La comida también puede estar en el menú de entrega. La Farmacia Keeseville, de propiedad local en Keeseville, Nueva York, tuvo que cerrar su servicio al público una vez que llegó COVID-19, pero a través de una asociación con los agricultores locales, los clientes siguen pidiendo productos frescos de granja y otros alimentos en el sitio web de la farmacia para su entrega o recogida en la acera.

Pide a la farmacia que sincronice tus recetas

De esa manera los surtidos nuevos pueden ocurrir al mismo tiempo, ahorrando tiempo y molestias. Si tomas varios medicamentos para una condición crónica, las farmacias, incluyendo Kroger, Healthwarehouse.com y PillPack.com, se asegurarán de que tus recetas se renueven al mismo tiempo y de que recibas los surtidos nuevos todos al mismo tiempo, para que no tengas que pedirlos constantemente.

Los farmacéuticos también pueden coordinarse con tu médico para que puedas obtener recetas para 90 días, lo que a menudo te ayuda a evitar al menos un copago.

Quédate con una sola farmacia si es posible

Eso es para que puedas tener un único punto de contacto para todos tus medicamentos, dice Hoey, y para que un farmacéutico pueda comprobar las interacciones de todos los medicamentos que tomas.

Si surtes recetas en múltiples farmacias, proporciona a cada farmacéutico tu lista completa de medicamentos.

Busca medicamentos con descuento

Eso a veces puede hacer que los medicamentos sean aún más baratos que si usas el seguro médico. Y pueden ser especialmente útiles si no tienes seguro médico, dice Antypas.

Farmacias como Costco, Kroger, Rite Aid, Sam’s Club, Walgreens y Walmart ofrecen cientos de medicamentos genéricos a bajo costo, tan bajo (piensa en $4 por un mes de suministro o en $10 por tres meses) que puede evitar por completo el uso del seguro médico. Las farmacias locales también pueden ofrecer medicamentos genéricos a muy bajo costo para igualar a los competidores de la cadena.

Lo principal, dice Antypas, es preguntar en la farmacia si tienen algún tipo de programa de bajo costo. “Las farmacias locales quieren ayudar a los pacientes a conseguir un precio asequible para sus medicamentos y tratarán de trabajar con los pacientes”, dice Antypas.

Además, los cupones y vales de sitios web como Blink Health, GoodRx y RxSaver pueden proporcionar ahorros de cientos de dólares, especialmente en medicamentos genéricos. Una vez más, los precios podrían ser más bajos que el copago de tu seguro médico.

