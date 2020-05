Leonel García de Sin Bandera aprende a ser papá en cuarentena

El cantante mexicano tiene un hijo de 6 años

Leonel García, (Sin Bandera) retoma su carrera como solista lanzando “Normal”, el primer sencillo de un nuevo álbum que saldrá después del verano. El cantante mexicano reconoce que vive un momento sin rollos junto con su socio Noel Schjaris.

“Me da una emoción enorme volver este año con estas canciones nuevas, porque estaba sintiendo que estaba dejando de lado la parte solista, abandonando a gente que a lo mejor no es igual a la gente “Sin Bandera”, digamos que es otro público”, opina Leonel de ese público que dejó mientras que cumplía con sus giras con Sin Bandera y Camila.

– Me he fijado que en redes sociales se apoyan mutuamente Noel y tú, se nota que no hay problemas…

Ha sido muy bonito como ahora podemos entender nuestras vidas separados. Suena como matrimonio, pero bueno, se parece, y casi casi que nos echamos porras con nuestras nuevas parejas, que son estos nuevos proyectos que tenemos, y me encanta la verdad, porque es mucho más bonito saber que tienes el apoyo de tu socio y que sigues en contacto con él.

“Porque además vamos a cumplir 20 años de haber fundado Sin Bandera. Así que realmente hemos estado toda la vida juntos y es muy bonito tener esta relación, tranquila y de buena onda, donde podemos seguir siendo humanos entre nosotros”.

El cantante mexicano tiene un hijo de 6 años y confiesa cómo ha cambiado su papel de padre en esta cuarentena.

“Estoy aprendiendo cursos intensivos de paternidad, porque es todo el día convivir con él. A ver qué tantos “puntos flacos” heredó de mí y qué tantos heredó de su madre, y me he dado cuenta con gran felicidad que heredó muchas más virtudes que nosotros, entonces me siento muy feliz verlo creciendo bien, verlo aguantando esta cosa rara que yo no tuve que vivir”.