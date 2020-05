Rodolfo Pizarro cuenta la verdad sobre su salida de Chivas y advierte que regresará al Rebaño

El jugador del Inter de Miami cree que su destino está en Guadalajara

La salida de Rodolfo Pizarro de las Chivas de Guadalajara sigue siendo tema de conversación y en esta ocasión fue el propio jugador el que habló de lo que ocurrió en aquella primavera de 2018.

En entrevista con el youtuber, Zabalive, el jugador del Inter de Miami contó que su salida estaba cocinándose desde un año antes cuando ganaron el título del Clausura 2017.

“Todo empezó un año antes, Matías Almeyda me había dicho que me iban a vender a Monterrey, ya cuando Chivas necesitaba dinero, me enteré antes de terminar el último partido que ya estaba vendido. En México primero te venden y después de preguntan si quieres, en Pachuca me pasó lo mismo”, apuntó.

Asimismo, platicó que su intención era irse a Europa o quedarse en Chivas por lo que el entonces director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, se ofreció a ayudarlo, aunque la negociación ya estaba hecha.

“Yo era de los jugadores más importantes, acababamos de ser campeones. Yo les dije que quería ir a Europa, no quería ir a otro equipo de México. Me estuvieron marcando para que firmara con Monterrey. Francisco Gabriel de Anda me dijo ‘ok yo te ayudo a que no te vayas a Monterrey, pero dile a Higuera que no te quieres ir'”, comentó Pizarro a partir del minuto 16 de la entrevista.

De igual manera, declaró que en la reunión que tuvo con la directiva encabezada por el exCEO del Guadalajara, José Luis Higuera, le dijeron que ya estaba vendido y tenía que irse.

“Yo ya había estudiado lo que iba a decir, ‘me quiero ir a Europa no me quiero ir a Monterrey, aquí estoy bien’. Antes de que hablara ellos me dicen ‘tú no entras en planes, tú ya estás vendido y te recomendamos que ya te vayas’. Si me dicen ‘no entras en planes’ no estaré en un equipo donde no me quieran”, apuntó el futbolista.

Rodolfo Pizarro mostró su admiración por Chivas y su afición, por lo que aseguró que en un futuro volverá al Rebaño.

“Creo que mi destino está marcado para que regrese a Chivas, siento que voy a regresar ahí, por todo. Estuve un año y medio ahí”, apuntó el seleccionado mexicano.