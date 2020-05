Un club de béisbol de Florida pone su estadio en Airbnb para que los fanáticos vivan “una experiencia inolvidable”

Un equipo de béisbol de Florida está vendiendo a sus aficionados la “mejor experiencia de béisbol” al alquilar su estadio con vistas al mar en Airbnb por $1,500 la noche.

El Pensacola Blue Wahoos dice que los huéspedes tendrán acceso a la casa club, a una gran habitación, a la zona de bateo y al campo.

The Pensacola Blue Wahoos, the Double-A affiliate of the Minnesota Twins, have placed their stadium on AirBnB.

For $1,500 per night, guests staying at the ballpark will have full access to the clubhouse, a large bedroom with 10 beds, the batting cage, and the field itself. pic.twitter.com/oANl6UTP4e

— Front Office Sports (@frntofficesport) May 23, 2020