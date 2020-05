Biografía no autorizada revela que fue el príncipe Harry quien precipitó la separación con la familia real

Cuando los duquesa de Sussex anunciaron su salida de la primera línea de la familia real británica muchos señalaron a Meghan como la mala del cuento y hoy todo parece indicar que ella solo ha apoyado la decisión de su príncipe y ha cargado así todas las críticas

Una nueva biografía -no autorizada, por supuesto- sobre el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, ha sacado a la luz algunos detalles nunca antes revelados, o al menos confirmados, sobre la salida de los duques de Sussex de la primera línea de la familia real británica, la cual fue bautizada por muchos medios del país, erróneamente al parecer, con la expresión ‘Megxit’ en referencia al proceso legal que consumó la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Como se desprende de algunos extractos del libro a los que ha tenido acceso el diario The Sun, la decisión final sobre la crisis institucional provocada por el matrimonio, padres del pequeño Archie y residentes a día de hoy en el estado de California, fue tomada por el propio nieto de Isabel II y no por la antigua actriz, como se había venido rumoreando desde entonces.

Según las fuentes a las que hace alusión el escrito, el hermano menor del príncipe William, hijo de la fallecida Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, llevaba varios años exhibiendo un claro “descontento” con el papel que jugaba dentro del organigrama de la corona, a su juicio demasiado restrictivo en lo que al desarrollo de su vida personal se refiere y, por supuesto, sometido a un intenso escrutinio mediático que afectaba especialmente a su esposa.

“La realidad es que fue Harry quien precipitó la situación. El libro dejará eso muy claro y explicará las razones que lo motivaron todo. La verdad es que Harry llevaba mucho, mucho tiempo descontento. Quería cambiar radicalmente de vida y moverse en una dirección muy diferente. Llevaba un año tratando de trazar estos planes. Y ella siempre le mostró su apoyo incondicional, con independencia de la decisión que tomara al respecto”, reza un fragmento de ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’, en el que también se pone de manifiesto la irritación que el mencionado término ‘Megxit’ genera todavía en el nieto más díscolo de la soberana británica.

“La palabra ‘Megxit’ en particular ha enfadado siempre al príncipe Harry. Da la impresión de que la idea de romper con la familia real fue de Meghan cuando no es cierto”, apuntan los autores Carolyn Durand and Omid Scobie en su obra, a buen seguro todo un best seller que llegará a las librerías el próximo 11 de agosto.