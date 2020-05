Censo 2020: Sigue el conteo

La Oficina del Censo comienza el reparto de cuestionarios a hogares de regiones seleccionadas

El conteo nacional de la década sigue su curso, y tras adaptaciones y cambios de fechas resultados de las medidas tomadas a raíz de la pandemia del coronavirus, la Oficina del Censo retomará la repartición de paquetes con el cuestionario del Censo 2020, en las puertas de hogares seleccionados de los condados de San Bernardino y Ventura.

El 15 de marzo pasado, la Oficina del Censo comenzó la repartición de cuestionarios en hogares que no reciben correos físicos en sus domicilios. Pero dicha distribución fue suspendida el 18 de marzo, a raíz de las medidas de distanciamiento por COVID-19.

Paralelamente con la reapertura gradual que están adoptando los distintos estados del país y siguiendo los protocolos de distancia social, que incluyen tanto protección al público, como a los trabajadores, la Oficina del Censo reanudará la distribución de cuestionarios. Siguiendo las normativas federales, los trabajadores recibirán barbijos, guantes y desinfectantes para manos, así como un entrenamiento virtual sobre los protocolos de seguridad.

Los trabajadores del Censo dejarán los paquetes con los cuestionarios en las puertas de aproximadamente 5.1 millones de hogares. Entre ellos, 56,088 hogares están ubicados en el condado de San Bernardino y 1,005 hogares en el condado de Ventura. La operación de distribución de paquetes no requiere directo contacto físico.

Esta operación asegurará el conteo completo de todas las comunidades, incluso de aquellas que no reciben correo físico en sus domicilios.

Es posible responder a los cuestionarios por correo, por teléfono o por internet y no es necesario bajar ninguna aplicación para hacerlo. Solo lleva 10 minutos responder al cuestionario. Aquellos hogares que respondan de inmediato a los cuestionarios no recibirán futuras visitas de enumeradores en sus hogares.

Participación estatal

La Oficina del Censo ofrece estadísticas y mapas actualizados del estado del conteo nacional. Por ejemplo, hasta el momento, los mapas de la Oficina del Censo indican que California tiene un índice de auto-respuestas al cuestionario del 61.3 por ciento, comparado con el índice total de auto-respuestas de una década atrás que fue del 68.2 por ciento. Las auto-respuestas se refieren a aquellas respuestas voluntarias a través del teléfono, internet y correo.

En el sur de California, el condado de Los Ángeles cuenta hasta el momento con un 56.5 por ciento de auto-respuestas, comparado con 69 por ciento del censo de 2010. El c ondado de Ventura , hasta el momento ha recibido un 69.4 por ciento de respuestas, mientras que la participación en San Diego ha sido del 65.9 por ciento y 68.9 por ciento en el condado de Orange.

Difíciles de contar

Existen múltiples factores que hacen más difícil el conteo de ciertos grupos demográficos en particular. Por ejemplo, aún existe temor entre algunas comunidades inmigrantes de que sus datos sean compartidos con agencias como ICE, a pesar de que la información recabada por la Oficina del Censo es totalmente confidencial. Otras comunidades difíciles de contar incluyen a los niños más pequeños, los ancianos, las personas que no hablan inglés y los grupos indígenas, entre otros.

Algunas de las características que dificultan el conteo del censo incluyen hogares hacinados, edificios de unidades múltiples, hogares que reciben asistencia pública y viviendas alquiladas.

Son precisamente estas comunidades difíciles de contar las que generalmente más se benefician siendo contadas, ya que la información recabada determina la distribución de millones de dólares para servicios y programas comunitarios, así como la representación política en Washington DC.

En detalle

Poblaciones difíciles de contar en el condado de Los Ángeles, cifras y características:

Población total del condado de Los Angeles: 3,949,776

3,949,776 Población hispana o latina: 48.7 por ciento

48.7 por ciento Porcentaje de hogares sin banda ancha (internet): 17.4 por ciento

17.4 por ciento Residentes del condado nacidos en el extranjero: 37.6 por ciento

37.6 por ciento Personas mayores de 25 años de edad que no se han graduado de la escuela preparatoria: 17.5 por ciento

que no se han graduado de la escuela preparatoria: 17.5 por ciento Residentes que viven en hogares alquilados: 45.5 por ciento

45.5 por ciento Personas cuyos ingresos son menores al 150 por ciento del nivel de pobreza: 32.5 por ciento.

Para más información, visita https://2020census.gov/es.html o llama a la línea en español 844-468-2020.