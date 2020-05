El condado de Los Ángeles confirma 1,843 casos nuevos, el total más alto en un solo día en SoCal

Funcionarios del condado de Los Ángeles informaron el martes de 1,843 nuevos casos de COVID-19, el mayor total de casos nuevos en un solo día en la región del sur de California desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, las autoridades del condado dijeron que la gran cantidad de nuevos casos reportados se debe en parte a la acumulación de resultados de las pruebas.

Las autoridades también informaron de 27 muertes adicionales, lo que eleva el número de muertes del condado a 2,143.

Estas son las cifras actuales de nuevos casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles y en todo el sur de California:

El aumento en los caso se produce cuando los expertos se centran en el papel de los ‘difusores secretos’ del coronavirus, que infectan a otros incluso antes de darse cuenta de que tienen el virus.

Tales “propagadores silenciosos” obstaculizan a los funcionarios de salud que intentan rastrear y prevenir la enfermedad y sirven como recordatorio sobre la importancia de adherirse al uso de la máscara y los requisitos de distanciamiento social.

Aunque Los Ángeles está suavizando lentamente las restricciones de cierre, el condado más poblado del estado está a la zaga de la mayoría de los condados en todo el estado, debido a la gravedad del brote local.

In a major #COVID19 recovery milestone, LA County is aligning regulations to match State of CA’s in a phased approach to reopening that now permits resumption of faith-based services, in-store shopping at low-risk stores, drive-in movies & other activities https://t.co/TZOTjb8wmr pic.twitter.com/t2NaO8ZzaU

— Los Angeles County (@CountyofLA) May 27, 2020