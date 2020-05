El sur de California espera hoy temperaturas mayores a los 100 ºF

La división de Los Ángeles del Servicio Nacional del Clima ha alertado de temperaturas que podrían superar las 100 grados Fahrenheit en algunas zonas de la región durante este martes 26 de mayo.

En el caso del condado de Los Ángeles las temperaturas oscilaran entre 80 y 90 ºF; pero en el caso de los valles, podría superar los 90 ºF.

El Valle de Antílope tiene un alerta de calor excesivo vigente desde hoy a las 11:00 a.m hasta las 7:00 p.m. con un incremento de al menos 20 grados más de lo normal.

Esta región espera temperaturas de entre 100 ºF y 105 ºF, incluyendo la ciudad de Lancaster y Palmdale, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor para aquellas personas que realizan actividades al aire libre.

HOT weather will affect #SoCal today-Thu, with an Excessive Heat Warning for the Antelope Valley starting Tue. Use caution working or recreating outdoors during this time! #CAwx #LAheat pic.twitter.com/58OxHorinL

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) May 25, 2020