¡En Video! Carolina Sandoval se hizo el test de anticuerpos del COVID-19

View this post on Instagram

A lo largo de todos estos días y por supuesto de todas las dudas que a uno le genera el hecho de haber estado en el lugar que fue al principio de toda esta cuarentena, el epicentro de la pandemia, New York. Siempre estuve con esa curiosidad en mi cabeza de qué pasaría si me hacía el examen de los anticuerpos, porque al tener el sistema inmunológico alto puedes trabajar con enfermedades y no contagiarte. Siempre dije si tuve el virus ya no lo debo tener. A propósito de eso y gracias a la bondad de mi amigo @pabloherdeu que vino el día de ayer, día del Memorial Day y con todas las medidas de seguridad, trajo todo lo necesario para hacerme el test en casa, aquí les muestro lo que sucedió en menos de 7 minutos cuando me hice el examen y salí negativo en anticuerpos. Esto indica que algo bueno he hecho y que estando en casa he estado segura y que habiendo tenido contacto con el lugar donde estuvo la pandemia, durante dos fines de semana seguidos mi cuerpo estaba totalmente fuerte para combatir con lo que fuera. Una invitación a que reflexionen y analicen la diferencia de quedarse en casa o lo que fue quedarse en casa y volver a la normalidad de una manera consciente, prudente y con todas las medidas para proteger a los demás, proteger a tu familia y protegerte tú. . #cosasquesientecaro #test #Prueba #LasSandoval #Health #Salud #Responsable #newnormal #Stayhome #quedateencasa #2020