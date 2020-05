Gran corazón: Marcus Rashford ha ayudado a comer a millones de niños durante el coronavirus

El futbolista donó 25 millones de dólares a la fundación FareShare

Mientras algunos futbolistas de la Premier League aprovecharon el parón en la liga por el coronavirus para romper el confinamiento y organizar orgías, otros como Marcus Rashford sacaron su lado más humano y ayudaron a millones de personas.

Este martes se dio a conocer que el crack del Manchester United donó aproximadamente 25 millones de dólares para la fundación FareShare, encargada de proveer de alimentos semanalmente a más de 2.8 millones de niños en situación de pobreza.

Gracias a dicho acto de generosidad en medio de la pandemia por el coronavirus, Rashford fue honrado con un reconocimiento especial por parte de Eamonn O’Neal, Alto Sheriff de Manchester.

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze — Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 25, 2020

El mismo Rashford fue quien compartió la fotografía del reconocimiento y agregó un motivador mensaje a sus fanáticos.

“Normalmente no compartiría este tipo de cosas, pero este certificado no es solo para mí, sino que es de todos ustedes. Todos y cada uno de ustedes que han contribuido con las pocas libras que pueden, todos han hecho una gran diferencia. 2.8 millones de niños a la semana reciben comidas que de otro modo no tendrían durante este bloqueo debido a SU ayuda. No podría haber hecho nada de esto sin la ayuda de todos ustedes y de FareShare.

Ser reconocido por mi ciudad es un gran sentimiento. De joven sabía que si alguna vez llegaba a un puesto en el que pudiera ayudar, lo haría y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora. Gracias a todos, todos ustedes son superestrellas. No nos detendremos hasta que los niños y sus padres ya no tengan que preocuparse de dónde vendrá su próxima comida. Les agradezco a todos, gracias al Alto Sheriff del Gran Manchester”, escribió el futbolista de 22 años.