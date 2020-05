Los pedidos “curiosos” de Kim Kardashian en restaurantes de comida rápida

Ha sido criticada por su manera de comer los nuggets; y su café de Starbucks debe ser servido de manera particular o “no sabe igual”

¿Hay algo en lo que Kim Kardashian no cause polémica?

Parece que no. La vida de esta celebridad es tan pública que hasta esos pequeños gustos raros que todos solemos tener con alguna comida salen a la luz y son criticados.

Como la misma Kardashian lo ha dado a conocer, padece de artritis psoriásica por lo que desde que fue diagnosticada trata mantener controlado su estrés y de comer lo más posible a base de plantas.

Que su dieta sea más saludable no significa que se le hayan ido al 100% sus antojos de comida rápida de McDonald’s, KFC, In-N-Out y Starbucks. Tiene sus particulares maneras de disfrutarlos que incluso han generados debate en las redes sociales.

Miel, miel, miel

La miel es el ingrediente que ama agregar a su comida.

McDonald’s

En McDonald’s Kim Kardashian pide nuggets que comerá luego de sumergirlos en miel. Aunque también puede pedir una hamburguesa con queso y nuggets y comer la mitad de cada uno. Este gusto ya le ha valido una serie de reacciones a la famosa, en la que sugieren salsa agrudulce, BBQ y ranch, pero ella defiende sus gustos.

“WHATTTT? ¡Los nuggets de pollo bañadas en miel son la ÚNICA forma de comerlos! Kardashian West tuiteó.

WHATTTT? Chicken nuggets dipped in honey is the ONLY way to eat them! https://t.co/sJ0h8RQKFm — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 31, 2020

Las papas fritas no pueden faltar ya que confirmó su pedido en el comercial de McDonald’s “Famous Orders”, además de las papas, estás los nuggets, miel, una hamburguesa con queso, una tarta de manzana y batido de vainilla.

KFC

En KFC, la estrella del Keeping Up With the Kardashians solicita alitas de pollo extra crujientes y una galleta, con miel por supuesto, publica Cheat Sheet.

Starbucks

El pedido favorito de Kardashian West en Starbucks es el Chai latte de soja o café mocha de chocolate blanco con crema batida. Tienen que ser del tamaño más pequeño o no le saben igual explicó en Twitter.

Small size soy chai latte or smallest size white chocolate mocha with whipped cream.

They have to be the smallest size or they don’t taste the same to me https://t.co/Sc0uFwmA82 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020

También ama los waffles Eggo

Kim reveló que su amor por los waffles Eggo nunca se ha ido desde la secundaria y se le siguen antojando hasta la fecha.

Who has had those mini cinnamon toast Eggo waffles? OMGGGG they are the best l! MY love for Eggos has never gone away since high school. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 4, 2020