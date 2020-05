Modifican la orden de cuarentena en California: vuelven a abrir los centros comerciales y todas las tiendas

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este mediodía nuevas modificaciones a la orden “Más seguros en casa”, los cambios permiten a todas las tiendas y a los centros comerciales abrir sus puertas y eliminan la medida que solo permitía realizar la recogida en tienda.

“Hemos hecho diversas modificaciones en tiempo real, permitimos las congregaciones religiosas y ahora permitiremos la apertura de los comercios eliminando el modelo de recogida en tienda”, expresó el gobernador.

Las tiendas tendrán que garantizar el distanciamiento social, limitar la cantidad de personas dentro de los establecimientos y usar equipos de protección personal como tapabocas.

CA's hospitalization rates continue to be stable & testing capacity continues to increase.📊

Because of this, CA will take more steps toward the new normal.

Approved counties can open modified hair salons & barber shops. 💇🏾‍♀️💈 https://t.co/snYe5v55Rw #YourActionsSaveLives pic.twitter.com/zZGFKXLqNF

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) May 26, 2020