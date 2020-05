No es suciedad la espuma marrón que se forma al cocinar frijoles, es proteína

Puedes dejarla, quitarla o evitar que se forme con sencillos trucos

Al cocinar solemos retirar la capa de espuma que se forma en la parte superior de la cocción de caldos y sopas sobre todo cuando se trata de carne roja, de pollo o pescado porque la grasa se derrite y tiende a subir, aunque además hay otras sustancias. En el caso de la que se forma al cocinar frijoles, no se trata de suciedad, se trata de proteína.

Si no te gusta la espuma en la olla de frijoles, puedes quitarla o agregar un poco de mantequilla o aceite al agua para evitar su formación.

Otros consejos al cocinar frijoles

Remoja

Remojar las legumbres ayudará a eliminar antinutrientes y se reducen los oligosacáridos, por lo que se toleran mejor y evitan los incómodos efectos secundarios como hinchazón y flatulencias.

Otra razón importante para remojar tus frijoles es que disminuirá su tiempo de cocción.

Olla exprés

Además de remojar los frijoles, el cocinarlos en una olla exprés u olla a presión reducirá su tiempo de cocción de la mitad a un tercio de lo que necesitarías en una olla normal. Depende la cantidad, el tamaño y la edad. Generalmente, medio kilo puede estar en 15 minutos una vez que la olla comienza a sonar.

Si tus frijoles llevan más de un año en la alacena tardarán un poco más en cocerse.

No añadir sal antes de tiempo

Si no tienes olla a presión, no te preocupes puedes hacerlos de manera convencional, pero recuerda no añadir la sal, ni jugo de limón, vinagre, tomate, salsa de chile, salsa de tomate, melaza o vino hasta que los frijoles estén completamente cocidos, ya que pueden evitar que los frijoles se ablanden.

Vitamina C

Los frijoles y otras legumbres tienen hierro no hemo, al cuerpo le cuesta más absorberlo que al hierro hemo que contiene la carne. La vitamina C le ayuda a su cuerpo a usar el hierro de fuentes vegetales.

No es una mala idea añadir limón a tus frijoles (ya servidos), cocinar tus legumbres con tomate o disfrutarlas bebiendo un vaso de jugo de naranja.