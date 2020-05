¿No que muy enamorado? Rodolfo Pizarro dice que no quería jugar en las Chivas

El jugador de Miami tuvo que aclarar su amor por Chivas y Monterrey

El jugador del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro, aclaró sus palabras tras una entrevista con el youtuber, Zabalive, en donde contó lo que ocurrió cuando salió de las Chivas.

El futbolista platicó que no quería irse del Rebaño a Monterrey e intentó hablar con la directiva rojiblanca para quedarse, por lo que en diversos medios se resaltó el rechazo del jugador por los Rayados.

Ante ello, fue el propio futbolista el que aclaró sus palabras y dejó claro que si bien no quería ir con el equipo regiomontano, eso no quiere decir que no sienta amor por los colores, ya que cuando lo vendieron a Chivas, tampoco quería abandonar a Pachuca.

“Como al principio no quería ir a Chivas, así es el fútbol, uno se enamora con sus colores, con su afición y con su filosofía. Siempre agradecido con el Monterrey, siempre rayado”, escribió Pizarro en Twitter.

Como al principio no quería ir a Chivas, así es el fútbol, uno se enamora con sus colores, con su afición y con su filosofía! Siempre agradecido con el Monterrey, siempre rayado 💙 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 26, 2020

Esto causó polémica en la afición ya que Rodolfo ya ha declarado en varias entrevistas que su deseo es regresar con Chivas, incluso en esa misma entrevista comentó que su destino está en Guadalajara, aunque también contó que nunca le pidieron opinión cuando lo vendieron al Rebaño.