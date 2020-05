¿Será su rival? Tyson Fury afirma que aceptó la oferta de pelear contra Mike Tyson

El boxeador británico piensa que es más probable una tercera pelea entre Tyson y Holyfield

Hace unas semanas, Mike Tyson dio a conocer que volverá al ring para una serie de peleas con fines benéficos. Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los boxeadores con los que se mediría en dichos encuentros pero todo parece indicar que Tyson Fury será uno de ellos.

En una entrevista para BT Sports, Fury declaró que el equipo de Iron Mike se puso en contacto con él para ofrecerle la oportunidad de pelear con Tyson, a lo cual el británico aceptó sin pensar: “Recibí una llamada telefónica con la oportunidad de pelear contra Mike Tyson. Estaba como “¿qué?. Sí, recibí una llamada telefónica que decía” ¿te gustaría pelear contra Mike Tyson en una pelea de exhibición?”.

Sin embargo, más adelante en la entrevista, Fury comenta que no ve claro su enfrentamiento con Iron Mike pero sí la tercera pelea entre Tyson y Evander Holyfield: “No creo que se haya materializado nada para ser honesto. Así que sí, creo que él es definitivamente serio en hacer algunas peleas o lo que sea, pero ha peleado contra Holyfield dos veces, por lo que ambos son viejos ahora, así que creo que es la vejez. Pero, ¿quién soy yo para decir algo, de lo que cualquiera es capaz? No intentaría matar los sueños de nadie. Si ambos están en condiciones de pelear, médicamente en forma, entonces déjalos hacer lo que quieran. Es su vida, no la mía”.

Se dice que en estos días, Tyson revelará el nombre del peleador con el que se enfrentará en su regreso al ring.