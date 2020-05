Suspenden al presidente de la Federación de Fútbol de Haití por acusaciones de abuso sexual

La noche del lunes se dio a conocer que la FIFA suspenderá a Yves Jean-Bart, presidente de la Federación de Fútbol de Haití tras varias acusaciones de abuso sexual por parte de jóvenes futbolistas en el centro nacional de entrenamiento de país.

Las denuncias fueron hechas por primera vez para The Guardian hace un mes, y en ellas, varias jugadoras jóvenes del Centro Técnico Nacional en Croix-des-Bouquets acusaron al dirigente de obligarlas a tener relaciones sexuales con él en los últimos 5 años.

