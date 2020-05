Burger King da coronas gigantes a sus clientes para que mantengan el distanciamiento social

Burger King está planeando reabrir sus restaurantes al público en los Estados Unidos, pero en Alemania ya hicieron esto y con una curiosa medida para mantener el distanciamiento social entre los clientes, ya que la empresa les dará a los comensales coronas gigantes, de un radio de 3 pies, para que no se puedan acercar unos a otros, según se informó en Yahoo.

“Queríamos reforzar las reglas de altos estándares de seguridad e higiene que siguen los restaurantes Burger King. La corona de la distancia social fue una forma divertida y lúdica de recordar a nuestros huéspedes que practiquen el distanciamiento social mientras disfrutan de la comida en los restaurantes”, dijo un portavoz de la empresa.

El curioso producto está hecho de papel y podrían recordar a los sombreros de los charros mexicanos, por su diseño circular.

