Buscando el éxito global del fútbol, la NBA planea su regreso al estilo “Copa del Mundo”

La NBA estudia la forma más creativa para volver a la actividad y aprovechando que esta temporada ya estará marcada por un asterisco, bien puede aprovechar para hacer un cambio en el formato de competencia que después pueda funcionar de forma permanente ya que la liga busca cambiarlo desde hace tiempo.

There is some support in the league office for the NBA to have a World Cup style “group stage” replace the first round of the NBA Playoffs, sources say.

