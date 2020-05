Capturan a universitario sospechoso de dos asesinatos y un secuestro. FBI y policía lo buscaron por 6 días

El estudiante universitario que la policía buscaba por una serie de crímenes, entre los que figuran dos homicidios y un secuestro, fue arrestado en Maryland, según publicaron las autoridades la noche de este miércoles.

El FBI y varias agencias de policía llevaban seis días buscando a Peter Manfredonia, de 23 años. Lo encontraron finalmente en el área de una parada de camiones de Hagerstown, Maryland. Ni él ni ningún agente resultó herido durante el arresto, según dijo la policía estatal de Connecticut.

**UPDATE**Suspect, Peter Manfredonia has been found & is in custody. CSP Eastern District Major Crime are on scene in Hagerstown, MD. No injuries to any law enforcement personnel or Manfredonia. More info will be provided on Thurs, May 28 @PAStatePolice @FBINewHaven @FBI @MDSP pic.twitter.com/QFnUDuOqn0

— CT State Police (@CT_STATE_POLICE) May 28, 2020