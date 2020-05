El médico forense confirma el peor presagio sobre la muerte de Alejandro Ripley a manos de su madre

La oficina del médico forense del condado de Miami-Dade dictaminó el martes que la causa oficial de la muerte de Alejandro Ripley era el ahogamiento y que la forma fue un homicidio.

La policía encontró el cuerpo de Ripley en un lago el viernes en el Miccosukee Golf and Country Golf. Su madre, Patricia Ripley, está encarcelada sin fianza y ha sido acusada de asesinato premeditado.

Te puede interesar: Salen nuevas imágenes del momento en que la madre de Alejandro Ripley lanza a su hijo al lago para que muera ahogado en Miami

Alejandro Ripley was a human being who was killed by his own mother. Why? For being autistic. And on top of this heinous act, the mother made up a story blaming two black men. A perfect storm of ableist, racist, nightmarish (pardon my language) bullshit. https://t.co/6ZZdu5SB7l

A lo largo del fin de semana, los padres de otros niños con autismo llegaron al campo de golf y dejaron flores para un memorial improvisado.

“Todos nosotros tenemos hijos aquí como Alejandro, cada uno de nosotros”, señaló uno de los padres. “Estamos auí para mostrarle nuestro apoyo y para que nuestra comunidad sepa que esto es serio”.

Te puede interesar: La madre del niño autista aparecido muerto en Miami confiesa el crimen: también inventó el secuestro del pequeño

Los padres, expertos en salud mental y discapacidad están tratando de entender por qué ocurrió la tragedia y qué llevó a Patricia Ripley a supuestamente matar a su hijo, que tenía autismo y no era verbal. Los fiscales dicen que el video muestra que empujó al niño a otro cuerpo de agua una hora antes, a solo unas millas de distancia. Una mujer que ayudó al niño a salir del agua explicó que el pequeño tenía especiales.

Watch as the mother of #AlejandroRipley attempts to drown him for what seems to be like the first time on 5/21. Little did she know she know she was being recorded. Unfortunately as we all know, on 5/22 the boy was found lifeless in a lake. 😞 pic.twitter.com/5zak7Gb0qC

— jackielux (@jackielux) May 25, 2020