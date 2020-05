La madre del niño autista aparecido muerto en Miami confiesa el crimen: también inventó el secuestro del pequeño

Ha sido detenida, acusada de asesinato en primer grado y permanece en la cárcel sin fianza

La madre del niño de Miami-Dade que fue encontrado muerto después de, supuestamente, ser secuestado ha sido arrestada durante la madrugada del sábado. Según los registros del Centro Correccional de Miami-Dade, Patricia Ripley, de 45 años, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado.

El cuerpo de su hijo de 9 años, Alejandro Ripley, fue descubierto el viernes por la mañana, horas después de que el Departamento de Policía de Florida emitiera una alerta ámbar para el niño.

La policía de Miami-Dade confirmó que se había encontrado un cuerpo de lo que parecía ser un niño en el área de Southwest, entre la 62nd Street y la 138th Court. Las imágenes mostraron el cuerpo en una vía fluvial cerca del Miccosukee Golf & Country Club.

El detective de policía de Miami-Dade Chris Thomas dijo a periodistas en una conferencia de prensa el viernes que alguien denunció el cadáver en el canal poco antes de las 8am.

Inicialmente, los oficiales respondieron al estacionamiento de un Home Depot en 15750 Southwest 88th Street la noche del jueves en busca de Ripley, a quien describieron como autista y no verbal.

La policía de Miami-Dade dijo que la madre de Ripley relató a las autoridades que estaba conduciendo por la calle 88 del suroeste cuando notó que los seguía un vehículo desconocido que intentaba cercar su vehículo.

Patricia Ripley dijo que el otro vehículo la obligó a desviarse hacia la 158th Avenida del Southwest y que fue bloqueada. Mientras tanto, decía, el pasajero del otro vehículo la emboscó y le exigió drogas.

La mujer explicó que ella respondió que no tenía drogas, y él tomó su teléfono celular y al niño. Dijo que huyeron en el otro automóvil.

Las cámaras capturaron el momento en que Patricia fue llevada al Centro Correccional Turner Guilford Knight con las manos esposadas.

La policía no ha comentado sobre el arresto, pero según los registros, Patricia está detenida sin fianza.